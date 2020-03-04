ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة للعوضي: بحبك يا أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

وجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صباح اليوم، رسالة إلى الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".وكتبت ياسمين؛ على صورة سيلفي تجمعهما: "بحبك يا أحمد".

وكان الفنان وائل عبدالعزيز، وجه عتابا إلى شقيقته ياسمين معترضًا على طريقة ارتباطها بأحد الفنانين، الذي يصغرها بـ 10 سنوات.

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وكتب وائل، على حسابه الشخصي، قبل أن يحذف البوست: "بصي يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختي، أنا معاكي وفي ضهرك من وأنتِ صغيره شيلت مشاكل كتيًر بسببك ووقفت جنبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي، ونسيت حياتي ونفسي علشان تبقي نجمة في مجالك".

وانتقد وائل في البوست التقاط شقيقته صورا مع أحد الأشخاص لم يسميه _ واحد أصغر منك ب 10 سنوات" _ على حساب سمعتها وسمعة العائلة، لافتاً إلى أنه ترك لها حرية اختياراتها إلا أنه لن يسمح لها بهذا (يقصد طريقة ارتباطها).

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