تراند اليوم : هل تحول مثليًا؟.. فنان عربي شهير يصدم الجميع بإطلالة نسائية غريبة



نشر الفنان المغربي المعروف سعد لمجرد، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تلقى عليها تعليقات هجومية وانتقادات لاذعة.

وظهر سعد لمجرد في الصورة بإطلالة نسائية، حيث وضع عدسات لاصحة في عينه وارتدى حلق بأذنه ووضع أحمر شفاه وبعض أداوت المكياج على وجهه، ما جعل البعض يتسائل بسخرية عن تحوله جنسيًا إلى فتاة.

واعتبر البعض أن هذه الإطلالة غريبة على المجتمع المغربي وخاصة فنان معروف مثله، وقال أحدهم: "اليس هذا تشبه بالنساء وضع لانسز و ليميش و المكياج هل هذه الرجولة؟ انا لا اعيب في شخصه فانا لا أعرفه شخصيا؟ لكن المظهر لا يليق برجل الصراحة ربي يهديك ان شاء الله".

وأعلن الفنان سعد المجرد، أمس، نجاح أغنيته الجديدة "آسف حبيبي" بتجاوزها ل 10 ملايين مشاهدة في زمن قياسي.

هذا النجاح اعتبره سعد ثمرة للعلاقة وللثقة التي تجمعهبجمهوره الذي يستمد منه القوة، والتحدي في تحقيقنجاحاته الفنية التي تحصدها أغانيه المتتالية و التييطرحها متمنيا من الفانز بأن يظلا معا، يدا في يد وقلباواحد.

و ظهر سعد من خلال مقطع فيديو عفوي نشره عبرصفحته الخاصة على تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام. وهو يرقص على أنغام أغنيته الجديدة، ويقوم بحركات عفوية.

ولفت لمجرد الأنظار بالكليب الجديد، الذي صوّره بين مدينة مراكش والعاصمة الفرنسية باريس، ووصفه البعض بالمجنون بسبب القصة التي يتناولها، وهي رفض الشباب للزواج رغم إصرار الأمهات على ذلك، وشاركه في الكليب مجموعة الفناير.



