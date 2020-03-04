تراند اليوم : مطرب سعودي شهير يصدم متابعيه بهذا القرار المفاجئ

دشن نشطاء سعوديون وسم (هاشتاج) على موقع "تويتر" يحمل اسم المطرب عبدالمجيد عبدالله، أعربوا فيه عن استيائهم من تعرضه لما اعتبروه تنمرًا، وذلك عقب دخوله في سجال مع متابعيه دفعه إلى إغلاقه حسابه الذي يحظى بمتابعة واسعة.

وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، فاجأ عبدالله جمهوره بإغلاق حسابه على "تويتر"، الذي يتابعه قرابة 3 ملايين شخص، منذ تدشينه في ديسمبر 2011.

وجاء ذلك بعد دخوله في مشادة كلامية مع أحد متابعيه العراقيين، عندما كتب له الأخير: "يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام الأغاني العراقية"، ما أغضب المطرب السعودي الذي رد عليه قائلاً: "وأنت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للأغاني العراقية وجمالها. المقارنة فنظرك فقط. أغنيتنا من أجمل لأجمل".

وتابع قائلاً: "إنك توصل لمستوى يسمعوك فيه البنات ويعطوك الشهادة إنك تعبر عن ما بداخلهم هذا طموح كثير"، قبل أن يعتذر المطرب السعودي عن كلامه "الجارح" للبعض، بسبب عبارات له وصفها البعض بأنها "غير لائقة".

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غير أن الجدل استمر، ليعلق عبدالله غاضبًا: "مشواري الفني 36 سنة وكل هذه الألفاظ أسمعها وأنا في الخمسينات من عمري طز في الفن وطز في تويتر وطز في كل إنسان أرسل كلام جارح الله العالم كيف كان وقعه علي مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب".



كانت تلك آخر رسالة كتبها قبل أن يقرر حسابه ردًا على حملة الهجوم التي اعتبرها معلقون "تنمرًا" غير لائق بحقه.

وعلق رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، قائلاً: "ياح بيبي يا أبوعبدالله لاتهتم وأنا اخوك بالأسماء المستعارة ومن وراي الشبك ... للأسف في ناس ما تخجل.. القافلة تسير".