تراند اليوم : بعد ظهور أدلة جديدة: محامية «قتيل فيلا نانسي عجرم»: «سننتصر»

توعدت رهاب بيطار، محامية محمد الموسى، قتيل منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، والمعروف قضيته إعلاميًا باسم "قتيل فيلا نانسي عجرم"، بالانتصار للقتيل وإدانة زوج الفنانة الدكتور فادي الهاشم، بعد إظهار تشريح الطب الشرعي أدلة وتفاصيل جديدة لم يذكرها التشريح الأول.
وفي هذا السياق وجهت المحامية اتهامًا أيضًا لـ"عجرم"، مشيرة إلى أنها دفعت ملايين لوسائل إعلام من اجل تغيير دفة القضية لصالحها.
وأشارت في تصريحات متلفزة لها، عبر حسابها على موقع “تويتر”، إلى أن تقرير الطب الشرعي كان واضحا كثيرا، وأنه في خلال يومين سيتم الانتهاء من إجراءات الوفاة، وإحضار الجثمان، الذي ستكون بانتظاره لجنة طبية سورية، برئاسة الدكتور زاهر حجو.
وأضافت: “إن شاء الله سننتصر، ولن نترك القضية وسنتابع للنهاية رغم الضغوط أو الإساءات التي ستمارس على أسرة الدفاع عن الموسى”.
واعتذرت المحامية السورية، عن خطأ وقع فيه المحامي رامي هندي، حينما صرح لوسائل الإعلام أن هناك 30 طلقة استخرجت من جسد “الموسى”.
وأكدت رهاب بيطار، أن هناك خطأ في هذا التصريح، موضحة أن أسرة الدفاع لن تعلن عن عدد الطلقات المستخرجة، إلا بشكل رسمي.