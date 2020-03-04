خاص- غناء إليسا لشارة مسلسل "دانتيل" لم تحسم بعد

ميرنا وليد - بيروت - على عكس ما أكدت بعض الصحف الالكترونية بالأيام القليلة الماضية بأن الفنانة ​إليسا​ ستغني شارة مسلسل ​دانتيل​ في رمضان 2020 علم موقع الخليج 365 أن الأمر لم يتم حتى كتابة هذه السطور ولم يتم الاتفاق بين الطرفين رسميا بعد ولا ايضا مع الفنان ​وائل كفوري​ . فالأمر لازال قيد البحث بين شركة ايغيل فيلمز والنجوم على ان يتم حسم الامر قريبا.

"دانتيل" من إنتاج شركة إيغل فيلمز، لصاحبها المنتج جمال سنان، وهو من بطولة ​سيرين عبد النور​، محمود نصر، وسام فارس، سارة أبي كنعان وسلوم حداد، سيناريو وحوار سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح.



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