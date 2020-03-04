خاص الفن- ما قصة ناجي أسطا و"الخيانة"؟

ميرنا وليد - بيروت - انتهى الفنان ​ناجي أسطا​ من تسجيل أحدث أغنياته التي سيصدرها بالفترة القريبة ويتحدث فيها عن موضوع الخيانة بشكل أساسي بإطار ايقاعي بالوقت نفسه حسب ما علم موقع الخليج 365 وينتظر تصويرها نهاية الاسبوع المقبل مع المخرج سعيد الماروق.

الأغنية الجديدة بعنوان "أقرب شخص"، من كلمات الشاعر مازن ضاهر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ .

وكانت آخر أغنية طرحها "شو كان بدي" عام 2019، وصورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد.

الأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع موسيقي فادي جيجي.

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