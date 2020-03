ما حقيقة زواج توم كروز من هذه الممثلة؟

ميرنا وليد - بيروت - نفت النجمة ​إليزابيث موس​ ما تم تداوله في الأونة الأخيرة عن زواجها من النجن ​توم كروز​، وقالت في مقابلة ببرنامج Watch What Happens Live with Andy Cohen، إنه لا حقيقة لهذا الأمر وأنها تلقّت إتصالات ورسائل من أصدقائها يتسألون لماذا لم أخبرهم بعلاقتي به، إلا أن الأمر مجرد شائعات لا أكثر، وأنها شاهدت صورة نشرت على غلاف إحدى المجلات، التي ساهمت في انتشار الشائعة، مؤكدة أن الصورة لإمرأة أخرى وليست هي.

وكانت إليزابيث قد إحتفلت مؤخراً بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "The Invisible Man، المقتبس من رواية المؤلف H.G. Wells، في المسرح الصيني بلوس أنجلوس، من بطولة أوليفر جاكسون كوهين، ألديس هودج، ستورم ريد، هارييت داير، أمالي غولدن، سام سميث، بنديكت هاردي، زارا مايكلز، من تأليف وإخراج لي وينيل.