نادين ويلسون نجيم تتلقّى "أحلى خبرية"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة ​نادين ويلسون نجيم​ عن سعادتها بشفاء السيدة تغريد صقر اول مصابة بفيروس كورونا في لبنان، كاتبة على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "أحلى خبرية اليوم تغريد صقر, اول مصابة لبنانية، شفيت من المرض".

ونال هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين تمنوا الشفاء ايضا لكل المصابين بالفيروس الخطير.

الجدير ذكره ان نادين ويلسون نجيم كانت قد دعت مؤخرا الى القبض على المغتصب والمتحرش جنسيا، والى اتحاد النساء مع بعضهنّ واستخدام القانون.

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