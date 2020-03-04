هالزي تعتزل المقابلات والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - اعلنت المغنية العالمية ​هالزي​ أنها لن تقوم بإجراء اي مقابلة بعد الآن، وذلك لأن الناس يغضبون منها ولا يتحملون النكات التي تقولها في المقابلات، ويعتقدون أنها تتحدث بشكل جدّي، وذلك وفقًا لتصريحها لإحدى وسائل الإعلام العالمية.

الجدير ذكره ان هالزي هي مغنية و كاتبة غنائية وموسيقية أميركية بدأت مسيرتها في عام 2012 ، اصدرت أول ألبوم لها في عام 2014 باسم "Room 93" ، و حقق حينها نجاحا كبيرا في العالم، كما نالت عدد كبير من الجوائز التكريمية رغم مسيرتها الفنية القصيرة.

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