ميرنا وليد - بيروت - عبّرت النجمة ​تايلور سويفت​ عن حزنها الشديد بعد وفاة 19 شخصاً، بسبب الرياح العنيفة التي ضربت ​ولاية تينيسي​ الأميركية أمس.

وكتبت سويفت في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "مع الجميع في ولاية تينيسي التي تأثرت بالأعاصير.. أرسل لكم حبي وصلواتي".

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أعلنت وفاة أكثر من 19 شخصاً، بسبب الرياح العنيفة التي ضربت ولاية تينيسي، صباح أمس الثلاثاء.

وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" أن فرق الإغاثة تبحث عن ناجين ومفقودين، مشيرة إلى أن الرياح تسببت في أضرار بالغة بالمباني والأماكن العامة.

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كانت هذه تفاصيل خبر تايلور سويفت تتضامن مع ضحايا عواصف ولاية تينيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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