بالفيديو ..لص “يصطاد” عقدا ذهبيا بصنارة من رقبة تمثال العرض

التقطت كاميرا مراقبة مقطعا للص فيما كان “يصطاد” عقدا ذهبيا من تصميم “فيرساتشي” بصنارة، من متجر أسترالي.
وذكرت الشرطة المحلية الأربعاء أن اللص حطم نافذة المتجر في وسط الحي التجاري في ملبورن، قبل استخدام صنارة صيد لسرقة عقد من تصميم “فيرساتشي”.
لكن “الصياد” استغرق حوالى 3 ساعات للإمساك بصيده الثمين.
فبعد فشل محاولاته الأولى بصنارة صغيرة، قرر الرجل استخدام صنارة أكبر، وفي النهاية تمكن من الحصول على العقد الذهبي البالغ سعره 700 دولار من رقبة تمثال العرض.
وقال المسؤول في شرطة فيكتوريا بيد ويتي: “من الجرأة أن يحضر أحدهم بصنارة صيد في منتصف الليل” للسرقة.
وقد نشرت الشرطة مقطع الفيديو في محاولتها للقبض على السارق.
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