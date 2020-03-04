فن ومشاهير

تراند اليوم : صور صادمة.. إعلامي شهير يتعرض لاعتداء وحشي بالسكاكين

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا صادمة من الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الإعلامي العراقي حسين رحم، على يد مجموعة مسلحة بالسكاكين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، أمس الثلاثاء.
ونشر شقيقه التوأم حسن رحم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا من الإصابات التي تعرض لها شقيقه وقال :« عرض أخي حسين رحم للاعتداء بالسكاكين في ساحة التحرير من قبل جهة سياسية معروفة.. نمتلك الكثير من الأدلة على تحريض أفراد ينتمون لهذه الجهة ضدنا أنا وأخي.. بيننا وبينكم القضاء و الإعلام.. و السكاكين لن تثنينا».
وتظهر الصور مدى الإصابات التي تعرض لها الإعلامي العراقي، وظهور جروح قطعية تنزف منها الدماء بغزارة.
ويُعد حسن وحسين رحم، من أبرز الإعلاميين العراقيين الذين شاركوا في التظاهرات العراقية التي اندلعت في أكتوبر من العام الماضي، كما شاركا في تغطية معارك تحرير مدن شمال، وغرب البلاد، من تنظيم “داعش” الإرهابي حتى تحقق ذلك في نهاية عام 2017.

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