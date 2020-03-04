الجيش الليبي يستهدف آليات تركية قرب مصراتة

أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، استهداف مدرعتين تركيتين للمليشيات الإرهابية المدعومة من أنقرة بمحور أبو قرين بالقرب من مدينة مصراتة.



وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" إن الضربة تمت بعد أن رصدت فرقة الاستطلاع بالجيش الليبي تحركا مشبوها للمليشيات قرب المنطقة في محاولة أخرى لشن هجوم غادر على وحدات الجيش الليبي بالمنطقة، لكن سرية المدفعية تصدت للهجوم ودمرت آليتين عسكريتين إحداها تستعمل لنقل الجند.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "هذه المحاولات اليائسة لن تغير من واقع الهزيمة الحتمية للمليشيات شيئا فقبل يومين حدثث نفس المحاولة، وتصدت لها الوحدات العسكرية وألحقت بها خسائر فادحة".

ومن جانبها، قالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي إن وحدات الجيش الليبي استهدفت منصات الدفاع الجوي التابعة للأتراك بقاعدة معيتيقة، ما أدى إلى انفجارات ضخمة سمعت في كافة أرجاء العاصمة طرابلس.

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ودعت الشعبة أهالي طرابلس إلى عدم القلق من أصوات الانفجارات في محيط القاعدة، مشيرة إلى أن العملية تمت بنجاح كبير.





وكان الجيش الليبي قصف، الإثنين، تجمعا للمليشيات الإرهابية ومرتزقة أردوغان بمحور عين زاره بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا، التابعة للجيش الليبي، عقيلة الصابر لـ"العين الإخبارية" إن المليشيات كانت تهدف من وراء هذا التجمع استهداف وحدات الجيش الليبي إلا أن سرية الهاون بالكتيبة 128 بالجيش تمكنت من إفشال هذا الهجوم بضربات دقيقة وحرفية عالية أوقعت بالمليشيات خسائر فادحة.

وتمكن الجيش الوطني الليبي، الأحد، من تحرير منطقة العزيزية، جنوبي طرابلس، بعد أن سيطر على عدة مناطق متقدمة بها، أهمها مقر اللواء الرابع أحد أكبر المواقع العسكرية، جنوب غربي العاصمة، والذي كان مقرا لمليشيا الجويلي ويحتوي على غرفة عملياته الرئيسية.

وتستمر تركيا في دعم الجماعات الإسلامية المتطرفة في ليبيا بالسلاح والعتاد، في محاولة لتأخير سيطرة الجيش الليبي على العاصمة طرابلس.