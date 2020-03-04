سارة ابي كنعان مختلفة في “دانتيل”

تشارك الممثلة سارة أبي كنعان في عملين دراميين لرمضان 2020، الاول بعنوان “دفعة بيروت”، والثاني بعنوان “دانتيل”، من انتاج شركة ايغل فيلمز.

تلعب سارة في “دانتيل”، شخصية عليا المنطوية على نفسها وبنفس الوقت لديها عدة نهفات كوميدية. والعمل مستوحى من “فورما” أجنبية بعنوان Velvet تعمل على السيناريو والحوار فيه الكاتبتان سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، اخراج المثنى صبح.

هذا الدور يتطلب من سارة تغييراً جذرياً في مظهرها وهذا ما تعمل عليه، حيث ظهرت قبل ساعات وهي تعمل على تغيير اللوك في موقع التصوير.

أما مسلسل “دفعة بيروت” يرصد قصصَ وحكاياتِ شباب وشابات من مختلف الجنسيات، يجتمعون في بيروت، في فترة الستينات، لمتابعة دراستهم، فندخل معهم في تفاصيل مشاكلهم الاجتماعية المتشعبة والمترابطة، في قالب دراميّ مشوّق جداً، وسيجمع سارة مع نخبة من أهم ممثلي العالم العربي والخليجي، انتاج ايغل فيلمز. إخراج علي العلي.