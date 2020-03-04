شقيق ياسمين عبدالعزيز لأحمد العوضي: مش هسمحلك بعلاقة على حساب سمعتنا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تدّخل الفنان المصري الشاب وائل عبدالعزيز، لأول مرة في علاقة شقيقته النجمة ياسمين عبدالعزيز بمواطنها الفنان أحمد العوضي، حيث شنّ عليها هجومًا لاذعًا وفصح أسرارًا عائلية خاصة بس هذه العلاقة مؤكدًا أنه لن يسمح لها بهذه العلاقة.

وأكد وائل عبدالعزيز في منشور مطول له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، أن ياسمين مقاطعة لعائلتها كي تعيش حياتها دون تدخل من أحد إلا أنه كثيرًا ما يقف بجانبها ساردًا لها بعض المشاكل التي فعلتها، وأوضح أنه غير راضٍ عن الصور التي تنشرها مع فنان يصغرها بـ 10 أعوام –قاصدًا الفنان أحمد العوضي- موضحًا أن سيرته والعائلة لم تكن على لسان أحد من قبل.

وكتب وائل عبدالعزيز قائلًا: "بصي يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختي، أنا معاكي وفي ضهرك من وإنتي صغيرة شيلت مشاكل كتير بسببك من وإنتي عيلة صغيرة بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وإنتي عارفة إن أنا إتاذيت فيها إزاي وقضيته الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورته في وشها".

وأضاف الفنان الشاب قائلًا: "ووقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي ونسيت حياتي ونفسي عشانك وبقي كل همي أنا (ووالدتك) إنك تكبري وتبقي نجمه في مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك علي معظم قراراتك وكنت الوحيد اللي ساندتك ووقفت جنبك في طلاقك".

وبيّن قائلًا: "لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين لا من سنك وتتصوري صور مالهاش اأي لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح، من امتي واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشال ميديا، من امتي الناس بتجيب في سيرتنا!؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا".

وأردف وائل عبدالعزيز قائلًا: "ومع ذلك حياتك وإنتي حرة فيها، أنا هتكلم على الشق اللي يخصني، إنتي مقاطعة كل العيلة عشان تعملي اللي على مزاجك إحنا دلوقتي وعايزين نفهم العلاقه دي إيه ورايحة على فين".

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ووجّه عدة رسائل للفنان أحمد العوضي دون أن يذكر اسمه فقال: "أما بالنسبه للأخ اللي ماشي وراكي في كل حتة وشايفك البيضة الدهب اللي هتفقسله كل يوم أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!! دي الأصول وده الاحترام".

وتابع قائلًا: "وطبعًا لإنك عارف إنك مرفوض رفضًا باتًا فا عمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال اللي انت سالكه من سنين مع بنات الناس!! أنا من رأيي كفاية عليك البطولة اللي أخدتها والعربية المرسيدس الهدية وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا لإن طول عمرنا في حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد!!".

وتدخل العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذا المنشور مطالبين وائل عبدالعزيز بحذفه خاصة أن العلاقة بين الأشقاء لا يجوز نشر تفاصيلها على السوشال ميديا بحسب آرائهم، إلا أن المنشور حاز على نسبة متابعة عالية بين النشطاء وتم تناقله بين الكثيرين.

وكانت قد احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعيد ميلادها في يناير الماضي بحضور كوكبة من نجوم الفن، في أحد الأماكن العامة، و أكثر ما لفت انتباه المتابعين، تلك الصور التي جمعت ياسمين بزميلها وصديقها الممثل أحمد العوضي.

ونشرت ياسمين مقطع فيديو من حفل عيد الميلاد، ظهرت فيه وهي تغني وبجوارها مباشرة العوضي، وبدت في قمة سعادتها، وشعر البعض بأن هناك ألفة وعلاقة خاصة تجمع بينهما، ومن هذا التوقيت وحالة الجدل حول علاقتهما قائمة.