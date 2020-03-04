أحمد العوضي يفضح شقيق ياسمين عبدالعزيز.. والأخيرة تعترف بحبها علناً!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد جدل حول علاقتهما التي استمرت قرابة شهر ونصف، حسم الفنانان ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، طبيعة العلاقة التي تجمعهما، حيث اضطرهما منشور شقيق الأولى الفنان وائل عبدالعزيز إلى كشف طبيعة هذه العلاقة في ظل عدم رضاه عن صورهما التي يتم نشرها عبر حساباتهما من آن لآخر دون تحديد ما يرميان إليه.

وجاء اعتراف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي عن حبهما لبعضهما البعض من خلال نشر نفس الصورة التي تجمعهما سويًا عبر حسابيهما على موقع "إنستغرام"، وجاءت أيضًا بذات التوقيت، الأمر الذي زاد من حماس الجمهور لمعرفة ما ستؤول إليه هذه العلاقة في الفترة القريبة القادمة وما إذا كانت ستكلل بالخطوبة والزواج أم ماذا.

وأكدت ياسمين أنها تعيش قصة حب مع أحمد العوضي من خلال تعليقها على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت قائلة: "بحبك يا أحمد"، فيما أعاد أحمد العوضي نشر نفس الصورة عبر حسابه الخاص على موقع "إنستغرام"، وعلق عليها قائلًا: "بحبك يا ياسمين".

ووجد اعترافهما بحبهما تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن تهربهما من إعلان حبهما دفع الكثير من الجمهور لانتظار تحديد طبيعة علاقتهما التي بدآها منذ منتصف يناير الماضي تزامنًا مع عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.

وجاء اعتراف الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بحبهما بعدما تدّخل الفنان المصري الشاب وائل عبدالعزيز، شقيق الأولى لأول مرة في علاقتهما، إذ شنّ عليها هجومًا لاذعًا وفضح أسرارًا عائلية خاصًة، مؤكدًا أنه لن يسمح لها بهذه العلاقة بتلك الطريقة قبل أن يبادر بحذف منشوره بعد قرابة الساعتين وتفاعل الكثير من الجمهورمعه.

وأكد وائل عبدالعزيز في منشور مطول له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، أن ياسمين مقاطعة لعائلتها كي تعيش حياتها دون تدخل من أحد إلا أنه كثيرًا ما يقف بجانبها ساردًا لها بعض المشاكل التي فعلتها، وأوضح أنه غير راضٍ عن الصور التي تنشرها مع فنان يصغرها بـ 10 أعوام –قاصدًا الفنان أحمد العوضي- خاصة أن سيرته والعائلة لم تكن على لسان أحد من قبل.

كما وجّه وائل عبدالعزيز عدة رسائل للفنان أحمد العوضي هاجمه فيها بطريقة صعبة بأنه يرى في شقيقته "البيضة الدهب اللي هتفقسله كل يوم"، وفق تعبيره، إضافة إلى أنه لم يطلبها بشكل رسمي للزواج امتثالًا للأصول والاحترام.

من جانبه لم يسكت الفنان أحمد العوضي عن هذه الاتهامات، ليقوم برد عنيف فاضحًا شقيق عبدالعزيز، مؤكدًا أنها هي من تصرف عليه وأن له طفلا لا يعترف به.

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ورد وائل عبدالعزيز بمنشور آخر على العوضي: ردّك متوقع جدا لان هو ده أسلوبك ومش هيتغير بس انا هرد عليك بالنسبه ان احد بيصرف علّيا عمرها ما اديتني جنيه في جيبي وأحب افكرك اني قاعد في بيت ايجار وراكب عربيه تويتا كنت جايبها قسط من شقايا واظن انت شوفتها ايّام مسلسل لاخر نفس لما كان معاك عربيه لانسر .. ويادوبك حوشت عشان اغير عربيتي قريب ..وحتي لو حد من اهلي ساعدني في وقت ضيقه انت مالك !! .. والا معندكش كلام تقوله !!!؟

اما الشغل الي انا فاشل فيه فا لو بتعتبر ١٧ جايزه اخدتهم في اربع سنين فشل فا ياريت تعرف تبقي فاشل زاي لكنك مش هتعرف للاسف .. ومش انت الي تحدد فشلي ونجاحي في اَي شيء لانك طالع علي رقبه الناس ..

اما اختي فالمواقف والسنين الي فاتت هيا الي هتبين انا عملت عشانها ايه .. وكلمه اني طالع علي حسها كل الناس عارفه اني شقيت طريقي لوحدي من ١٥ سنه وعلي الرغم من ده فا انا عادي ابطل تمثيل من بكره قدام مصالح اختي .

اخيرا بقي .. ردّك ده علّيا اثبتلي انك ولا همك الانسانه الي انت ماشي تعاكسها في كل حته وعلي صفاحات السوشيال وسيبت المهم وابتديت في تشويهي ومفكرتش تاخد خطوه محترمه تجاهها الا انك جريت علي الترند وهتشتغل شغل قذر لان ده الي يهمك "ترند " " دور بطوله " " فلوس " " عربيات".

وبالنسبه للناس الي بتقول اني بتكلم علي موضوع زاي ده علي السوشيال ياريت تدخلوا تشوفوا صفحاتهم وتعرفوا ان الموضوع متعارف عليه للناس الا أهلها ..

ياسمين سالتني بعد الطلاق انها ممكن تحب وتتجوز وانا اول واحد قولتلها طبعًا حبيبتي ومن حقك وهبقي اول حد يفرحلك .. بس مش انت !! لاني اعرفك من سنين وعارف نواياك والأيام هتثبت صحه كلامي ..

ونصيحه مني ليك لما تدخل علي ست متختارش وقت ضعفها وخروجها من طلاق ومشاكل لو فعلا بتفهم كنت بقيت صديق ينصح ويحافظ ويخاف لحد ما تبقي قويه تاني.. مش يتصور صور زاي دي يا محترم ..

واخيرا في ٥ اكونت باسمي علي فيس بوك وانستجرام معرفش عنهم حاجه .

وده اخر كلام عندي في الموضوع ده وهسيبه للأيام تكشف الحقائق

وكانت قد احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعيد ميلادها في يناير الماضي بحضور كوكبة من نجوم الفن، في أحد الأماكن العامة، وأكثر ما لفت انتباه المتابعين، تلك الصور التي جمعت ياسمين بزميلها وصديقها الممثل أحمد العوضي.

ونشرت ياسمين مقطع فيديو من حفل عيد الميلاد، ظهرت فيه وهي تغني وبجوارها مباشرة العوضي، وبدت في قمة سعادتها، وشعر البعض بأن هناك ألفة وعلاقة خاصة تجمع بينهما، ومن هذا التوقيت وحالة الجدل حول علاقتهما قائمة.