رشوان توفيق يؤكد أبناء جيلى يجلسون فى المنزل بدون عمل

قال الفنان رشوان توفيق، إن جميع الفنانين من أبناء جيله يجلسون في المنزل بدون عمل في الوسط الفني؛ نظرًا لعدم احتياج صناع الدراما والجيل الحالي من النجوم لهم، معبرًا عن حزنه لعدم الاستعانة به هو وأبناء جيله في الأعمال الحالية سواء دراما أو سينما، مؤكدًا أنهم رغم تقدم سنهم إلا أنهم مازالوا قادرين على العمل. وأضاف «توفيق»، أنه مؤخرًا كان يقدم مسرحية «حب رايح جاي» مع عدد من النجوم الشباب، مشيرًا إلى أنه أعجب بفكرة العرض ودوره فيه كان مناسب لظروفه الصحية، لذلك لم يتأخر في المشاركة فيه، والعرض توقف حاليًا وسيعود مرة أخرى في عيد الفطر.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان رشوان توفيق هو فيلم «خيال مأته» الذي شارك فيه كضيف شرف مع الفنان أحمد حلمي، وكان آخر ظهور له مؤخرًا

في حفل توزيع جوائز جمعية كتاب ونقاد السينما للفيلم الروائي المصري، حيث تم تكريمه مع مجموعة كبيرة من النجوم علي مسيرته الفنية.

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