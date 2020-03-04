محمد حماقي يُعلِّق على اقتباس لحن أغنيته في مهرجان "بنت الجيران"

تحدَّث الفنان محمد حماقي للمرة الأولى عن جدل استخدام لحن أغنيته "حاجة مستخبية" في مهرجان "بنت الجيران" لعمر كمال وحسن شاكوش، والتي لاقت شهرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بين الجمهور والنجوم في الوطن العربي. وقال محمد حماقي في تصريحات له مع برنامج "أم بي سي تريندينغ" إنه مندهش بسبب عدم تحدث أو تحرك أي طرف من الأطراف المعنية بالأغنية والتي تملك حقوقها مثل شركة "نجوم ريكوردز" المنتجة للألبوم، وإن الضجة التي حدثت على سرقة اللحن جاءت من أطراف لا تملك أي حق في الأغنية وأكد انه لا يمتلك تعليق بسبب غرابة الأمر.

وقال محمد حماقي إن هذه النوعية من الأغاني المكان الوحيد المناسب له هو "يوتيوب" لأنها تنفذ دون تصاريح أو مصنفات، ولم ينكر حماقي تحقيق أغنية "بنت الجيران" لنجاح كبير في الشارع المصري، وكشف أن فكرة إعادة تقديم الأغاني موجودة منذ القدم وضرب مثلاً بتقديم الفنانة شويكار لكلمات كوميدية جديدة على أغنية أم كلثوم "ياللي ظلمتوا الحب".

وأضاف محمد حماقي أن اعتراضه الوحيد هو اعتراضه على بعض كلمات أغنية "بنت الجيران" ويرفض تشويه الأغنية واللحن، وكذلك عدم احترام حقوق صناع الأغاني الأصلية، ورد على تصريحات حلمي بكر بأن أغنيته "حاجة مستخبية" لم تلق النجاح، وقال إن تقديم الأغنية مرة أخرى في مهرجانات وبلغات مختلفة حول العالم دليلاً على نجاحها.

يذكر أن أغنية "حاجة مستخبية" لمحمد حماقي قدمها في عام 2012 ولاقت نجاحا كبيرا وقتها قبل أن يستخدمها نجوم مهرجان "بنت الجيران" في إحدى مقاطعها وأثارت أزمة بسبب اعتراض الملحن مدين على هذا الأمر، قبل أن يعتذر صناع المهرجان له وتنتهي الأزمة.

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