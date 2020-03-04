آيتن عامر تكشف عن رغبتها في تحقيق حُلمها القديم باحتراف الغناء

يبدو أن تجارب الممثلين في إطلاق أغنيات بأصواتهم خلال الفترة الأخيرة شجعت الفنانة آيتن عامر في تحقيق حلمها القديم باحتراف مجال الغناء خلال الفترة المقبلة بعدما كشفت عن رغبتها في تحقيق هذه الخطوة. وكشفت الفنانة آيتن عامر عن رغبتها في احتراف مجال الغناء وتقديم أغانٍ جيدة خلال الفترة المقبلة، وتحدثت عن بدايتها الفنية والتي كانت ترغب أن تكون في مجال الغناء قبل أن تدخل مجال التمثيل بالصدفة وتترك محاولاتها في مجال الغناء بعد أن سجلت أغنيتين مع إحدى شركات الإنتاج.

ونشرت آيتن عامر صورة لها داخل الاستوديو وقالت في تعليقها: "وأنا في المدرسة كان عندي مدرسة موسيقى اسمها مس سمر أثرت فيّ بشكل كبير علمتني العزف على كل الآلات الموسيقية وأولها كان الأوكورديون مع أنه كان أكبر مني أصلا، كنت وقتها في تالتة ابتدائي، وكنتبمشي طابور المدرسة كله وكنت كل يوم أنا اللي بعزف النشيد الوطني.. ده غير إني كنت بطلة حفلات المدرسة من أول فقرة الشعر الفرنساوي لحد استعراض الحب ناداني لحكيم".

وتابعت آيتن عامر: "حببتني في الغنا جدا لدرجة إن كنت فعلا حلمي أكون مطربة وأعمل أغاني حلوة وفعلا لما كبرت وقبل ما أمثل مضيت مع شركة إنتاج أغاني ونفذت أغنيتين بس قبل ما ننزلهم كنت ابتديت تمثيل، وحسّيت إني موهبتي كممثلة أكبر كتير من الغنا والحمد لله نجحت، بس لحد دلوقتي في حاجة جوايا مش قادرة أخبيها أكتر من كده (أنا نفسي أعمل أغاني حلوة) ومش قادرة أنفذ الخطوة دي بصراحة". وأثارت تدوينة آيتن عامر اهتمام جمهورها الذين شجعوها على تقديم أغانٍ وتحقيق رغبتها القديمة، خاصة أن آيتن عامر قدمت من قبل أغاني بصوتها في البرامج بالإضافة إلى أفلامها ولكن بطريقة كوميدية، في حين اعتبر بعض المتابعين أن آيتن عامر تمهد لمفاجآتها الغنائية الجديدة بتدوينتها وصورتها في الاستوديو.

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