شكرا لقرائتكم خبر عن العوضى لشقيق ياسمين عبد العزيز: بيت إيه يابني اللى أدخله من بابه دي بتصرف عليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب اعتراف النجمة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي بحبها علنا في انفجار أزمة أسرية تدخل فيها وائل عبد العزيز شقيق ياسمين وستزداد بوادرها خلال الأيام القادمة بعد إثارة أزمة عائلية على مواقع السوشيال ميديا، وبدأت الأزمة الان بحرب كلامية بين أحمد العوضي ووائل عبد العزيز تبادلا فيها كلا الطرفين الاتهامات عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حول استغلال اسم ياسمين عبد العزيز واستنزافها ماديا.

فهاجم الفنان أحمد العوضي، شقيق ياسمين عبد العزيز بعد أن هاجمهما في منشور على صفحته الخاصة بـ"فيس بوك" بسبب إعلانهما الارتباط وخاصة أحمد العوضي واتهمه باستغلال اسم ياسمين عبد العزيز، فرد "العوضي" عليه في رسالة له على حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" قائلا:

"انهى بيت اللى ادخله من بابه.. ان كانت هي اللى بتصرف عليه وعلى ابنك اللي مخبيه وراميه وهي بتدفعله مصاريف مدرسته.. باب ايه يا ابنى ادخله هو انا شفت راجل واقف جنبها.. دي واحدة انت مبتعملش حاجة غير أنك بتستنزفها هي ومامتها.. باب ايه يا ابنى الى هدخله من بابه واكلم واحد بيتكلم على عرضه ولحمه قدام الناس.. يا ابنى انا من عين شمس منطقية شعبية اتربيت على ان الأخت والام والست الكلام عليهم من الكبائر.. عربية ايه يا ابنى انا اجرى الحمد لله يعيشني كويس ويجيبلي عربية حلوة وبيت كويس.. بمجهودي وشغلي مش على عرق واحدة ست.. باب ايه يا حبيبي اللي ادخله وانت أصلا عايش باسمها.. انا شقيت على حالي بعرقي.. لكن انت فشلت في كل شيء فشلت كممثل وفشلت كأب وفشلت كأخ وفشلت كبنى ادم".



منشور الفنان احمد العوضى

ورد وائل عبد العزيز على اتهامات يأحمد العوضي برسالة ثانية على حسابه بفيس بوك، قائلا: "ردّك متوقع جدا لان هو ده أسلوبك ومش هيتغير بس انا هرد عليك..

بالنسبه ان احد بيصرف علّيا عمرها ما اديتني جنيه في جيبي وأحب افكرك اني قاعد في بيت ايجار وراكب عربيه تويتا كنت جايبها قسط من شقايا واظن انت شوفتها ايّام مسلسل لاخر نفس لما كان معاك عربيه لانسر .. ويادوبك حوشت عشان اغير عربيتي قريب ..وحتي لو حد من اهلي ساعدني في وقت ضيقه انت مالك !! .. والا معندكش كلام تقوله !!!؟

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رد وائل عبد العزيز



رد وائل عبد العزيز 2

اما الشغل الي انا فاشل فيه فا لو بتعتبر ١٧ جايزه اخدتهم في اربع سنين فشل فا ياريت تعرف تبقي فاشل زاي لكنك مش هتعرف للاسف ..ومش انت الي تحدد فشلي ونجاحي في اَي شيء لانك طالع علي رقبه الناس "

وتابع: "اما اختي فالمواقف والسنين الي فاتت هيا الي هتبين انا عملت عشانها ايه .. وكلمه اني طالع علي حسها كل الناس عارفه اني شقيت طريقي لوحدي من ١٥ سنه وعلي الرغم من ده فا انا عادي ابطل تمثيل من بكره قدام مصالح اختي.

اخيرا بقي .. ردّك ده علّيا اثبتلي انك ولا همك الانسانه الي انت ماشي تعاكسها في كل حته وعلي صفحات السوشيال وسيبت المهم وابتديت في تشويهي ومفكرتش تاخد خطوه محترمه تجاهها الا انك جريت علي الترند وهتشتغل شغل قذر لان ده الي يهمك "ترند" " دور بطوله " " فلوس " " عربيات".

"وبالنسبه للناس الي بتقول اني بتكلم علي موضوع ازي ده علي السوشيال ياريت تدخلوا تشوفوا صفحاتهم وتعرفوا ان الموضوع متعارف عليه للناس الا أهلها ..

ياسمين سالتني بعد الطلاق انها ممكن تحب وتتجوز وانا اول واحد قولتلها طبعًا حبيبتي ومن حقك وهبقي اول حد يفرحلك .. بس مش انت !! لاني اعرفك من سنين وعارف نواياك والأيام هتثبت صحه كلامي.

ونصيحه مني ليك لما تدخل علي ست متختارش وقت ضعفها وخروجها من طلاق ومشاكل لو فعلا بتفهم كنت بقيت صديق ينصح ويحافظ ويخاف لحد ما تبقي قويه تاني.. مش يتصور صور زاي دي يا محترم ..

واخيرا في ٥ اكونت باسمي علي فيس بوك وانستجرام معرفش عنهم حاجه .

وده اخر كلام عندي في الموضوع ده وهسيبه للأيام تكشف الحقائق".