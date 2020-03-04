شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا فيريرا تغادر Superstore بعد خمسة مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر الممثلة الأمريكية أمريكا فيريرا مسلسل السيت كوم NBC التلفزيوني، Superstore ، بعد خمسة مواسم، وكانت تلعب فيريرا دور إيمي، بـ مسلسل الكوميديا، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale "، صرحت فيريرا "كانت السنوات الخمس الأخيرة في متجر Superstore، من أكثر السنوات المجزية والمثيرة والممتعة في مسيرتي المهنية، لقد أتاح لي إنتاج وتوجيه التمثيل مع هذا الطاقم الرائع وأفراد الطاقم فرصًا للنمو كشخص، ومؤلفة".

وأضافت فيريرا "أنا ممتنة لـ شركات الإنتاج في NBC و Universal Television، على الدعم والإيمان اللذين ظلوا يضعونه دائمًا في المسلسل، وبينما أبدأ الفصل التالي في عائلتي وحياتي المهنية، أتمنى فقط كل التوفيق والنجاح المستمر لعائلة Superstore".

وكانت شبكة NBC قد أعلنت عن تجديد السيت كوم Superstore ، للموسم السادس، وذلك أثناء بث الموسم الخامس، الذى عرض منه 14 حلقة فقط إلى الآن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale"، ومن المقرر أن يبدأ بث الموسم السادس كجزء من الموسم التليفزيونى 2020-21، مما يعنى أن متابعى العمل سيشاهدونه في الخريف المقبل، حسب ما صرحت به الشبكة.

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كما كانت قد طلبت شبكة NBC أربع حلقات أخرى للموسم الخامس من مسلسل الكوميدى Superstore، الذى يعرض فى الخميس من كل اسبوع، لـ يصل بذلك عدد حلقات الموسم إلى 22 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

المسلسل ينتمى لفئة السيت كوم، وهو حاصل على تقييم 7.5على موقع إنترنت موفى داتابيز، ومن إعداد وتأليف جوستين سبيتزر، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم أميركا فيريرا، بين فيلدمان، لورين أش، كولتون دن، نيكو سانتوس، نيكول بلوم، ماكينى ماركر.

قصة المسلسل تدور فى إطار كوميدى حول حياة مجموعة من العاملين داخل متجر كبير وما يدور بينهم من مواقف كوميدية وكذلك حياتهم اليومية.