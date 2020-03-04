تراند اليوم : «كلام جارح»..فنان سعودي شهير يغلق حسابه ويختفي بعد تعليق تركي آل الشيخ

أهان الفنان السعودي الشهير عبدالمجيد عبدالله، بعض متابعيه ودخل في خناقة كلامية وكلام جارح مع أحدهم، بعد أن أشاد بالأغاني العراقية وقلل من الطرب السعودي.
وأمس الثلاثاء كتب له، أحد متابعيه، : "يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام الأغاني العراقية"، وهو ما دفع عبدالمجيد عبدالله للرد، قائلًا: "وأنت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للأغاني العراقية وجمالها. المقارنة فنظرك فقط. أغنيتنا من أجمل لأجمل".
وواصل الفنان السعودي الذي خرج عن شعوره كلامه: "إنك توصل لمستوى يسمعوك فيه البنات ويعطوك الشهادة إنك تعبر عن ما بداخلهم هذا طموح كثير".
فيما دخل رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، على خط الأزمة بعد تداول الواقعة بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، وعلق مخاطبًا الفنان السعودي: "يا حبيبي يابوعبدالله لا تهتم وأنا أخوك بالأسماء المستعارة ومن وراى الشبك ... للأسف في ناس ما تخجل.. القافلة تسير".
من جانبه عاد عبدالمجيد عبدالله، للتعليق بالاعتذار عن كلامه "الجارح" للبعض، على حد قوله، بسبب عبارات له وصفها البعض بأنها "غير لائقة"، إلا أن حدة الجدل لم تتوقف، وهو الأمر الذي دفعه إلى الاختفاء وعدم الرد ثم إغلاق حسابه بشكل تام على موقع "تويتر"، وهو ما جعل البعض أن قراره جاء بعد الهجوم عليه حتى من جانب نشطاء سعوديون حيث اعتبروا أن ما أقدم عليه تنمرًا غير مقبول وإهانة للمغرد العراقي.