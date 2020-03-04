تراند اليوم : بعد ردها المؤلم عليه .. شقيق ياسمين عبد العزيز: هذا أخطر ما أخبرتني به بعد طلاقها

في أعقاب اعتراف ياسمين عبد العزيز بحبها للفنان أحمد العوضي ، خرج شقيقها وائل عن صمته وكشف تفاصيل جديدة.

وقال "عبد العزيز" في تدوينة له: ياسمين سالتني بعد الطلاق إنها ممكن تحب

وتتجوز وانا اول واحد قولتلها طبعًا حبيبتي ومن حقك وهبقى أول حد يفرحلك..

بس مش أنت لأني أعرفك من سنين وعارف نواياك والأيام هتثبت صحه كلامي.

وأضاف: نصيحة مني ليك لما تدخل على ست متختارش وقت ضعفها وخروجها من طلاق ومشاكل، كنت بقيت صديق ينصح ويحافظ ويخاف لحد ما تبقي قويه تاني.. مش يتصور صور زي دي يا محترم.

و ازدادت الأزمة بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وشقيقها "وائل" سخونة بعد هجومه عليها بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي.

و خرج الفنان أحمد العوضي عن صمته واعترف بحبه للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد الهجوم الشديد الذي شنه شقيقها وائل عبد العزيز.

وكتب "العوضي" عبر حسابه بـ"انستجرام" : "بحبك يا ياسمين" .

لكن المفاجأة جاءت من ياسمين عبد العزيز التي وضعت إعجابا على تدوينة العوضي ، في إشارة لا تخطئها العين.

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ثم عادت ونشرت صورة لأحمد العوضي وكتبت: "بحبك يا أحمد".

و شن وائل عبد العزيز - شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز - هجوما شرسا على أخته بعد ما تردد عن علاقتها بالفنان أحمد العوضي.

وقال "عبد العزيز" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "بصي يا ياسمين يا عبدالعزيز يا أختي.. أنا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيرة، شيلت مشاكل كتيًر بسببك، من وانتي عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر، وبرادة وانتي عارفة، إن أنا اتاذيت فيها إزاي، وقضية الشغالات مؤخرًا، غير قضية الضرب اللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها".

وأضاف: "وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي، ونسيت حياتي، ونفسي عشانك وبقي كل همي أنا ووالدتك، إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك، ووفقنالك على معظم قراراتك، وكنت الوحيد اللي ساندتك، ووقفت جنبك في طلاقك".

وأردف: "أنا هتكلم على الشق اللي يخصني.. انتي مقاطعة كل العيلة عشان تعملي اللي على مزاجك.. احنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقة دي ايه ورايحة على فين .. أما بالنسبة للأخ اللي ماشي وراكي في كل حتة، وشايفك البيضة الدهب الي هتفقسله كل يوم، أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت، تدخله من بابه يا راجل! وتقعد مع رجاله البيت!.. دي الأصول وده الاحترام".

واختتم: "طبعا لأنك عارف إنك مرفوض رفضا باتا، فعمرك ما هتعمل ده، ومعندكش غير طريق الشمال، اللي أنت سالكه من سنين مع بنات الناس.. أنا من رأيي كفاية عليك البطولة الي أخدتها، والعربية المرسيدس الهدية.. وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا، لأن طول عمرنا في حالنا، ومحدش سامع عننا حاجة، وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده، وأنا مبخفش من تهديد حد".

