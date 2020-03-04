ياسمين عبد العزيز تحسم الجدل بطبيعة علاقتها بـ أحمد العوضي.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - حسمت الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ الجدل حول طبيعة علاقتها بالممثل المصري ​أحمد العوضي​، وردّت على شقيقها الممثل المصري ​وائل عبد العزيز​بعد مهاجمتها عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب صورها ونوع العلاقة التي تجمعها بالعوضي، فنشرت صورة جديدة تجمعها بالعوضي، وعلّقت: "بحبك يا أحمد".

كما نشر العوضي الصورة نفسها، وعلّق عليها قائلاً: "بحبك يا ياسمين"، ليكون إعترافاً رسمياً بالإرتباط بينهما، بعد الجدل حول حقيقة علاقتهما خلال الفترة الماضية.

وكان وائل، شقيق ياسمين، أغلق صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد هجومه على شقيقته، بسبب علاقتها بالعوضي.

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