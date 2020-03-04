ياسمين عبدالعزيز ترد على هجوم شقيقها بطريقة غير متوقعة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مارس 2020 08:51 صباحاً - ردت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها وائل عبد العزيز عليها بسبب صورها ونوع العلاقة التى تجمعها بالفنان أحمد العوضى بطريقة غير متوقعة. فقد نشرت ياسمين عبدالعزيز صورة جديدة تجمعها بـ أحمد العوضى وعلقت عليها قائلة، “بحبك يا أحمد” والذي وقام بدوره بنشر الصورة نفسها والتعليق عليها بـ”بحبك يا ياسمين”، ليكون اعترافًا رسميًا بالارتباط بينهما بعد حالة الجدل خلال الفترة الماضية وللرد أيضًا على تعليق شقيقها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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