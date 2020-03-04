شكرا لقرائتكم خبر عن محسن منصور يشارك فى "أسود فاتح" مع هيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان محسن منصور لتصوير مشاهده في مسلسل "أسود فاتح" حيث تعاقد على تقديم أحد الأدوار في النصف الثانى من الأحداث، ومقرر أن يسافر إلى العاصمة اللبنانية بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء تصوير مشاهده في العمل، حيث يواصل باقى أبطال المسلسل تصوير الأحداث هناك منذ منتصف يناير الماضى.

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمرالسعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.



محسن منصور فى الفجيرة

وتواجد محسن منصور الأسبوعين الماضيين لحضور فعاليات مهرجان الفجيرة للثقافة والفنون والذى أقيم في الفترة من 20 حتى 28 من فبراير الجاري، تحت رعاية راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومحمد سيف الأفخم مدير المهرجان، حيث شارك في الفعاليات بصحبة وفد مصر من الفنانين وعلى رأسم رانيا يوسف وأحمد عبد العزيز وهانى رمزى ونهال عنبر.

وشارك محسن منصور مؤخراً في مسلسل "الأخ الكبير" الذى ينتهى عرضه على شاشة cbc اليوم الأربعاء، يحقق العمل نجاحاً كبيراً وتصدر مؤشرات البحث جوجل بشكل يومى مع عرض الحلقات الجديدة، والعمل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور

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