شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو بانديراس ينضم لفريق عمل فيلم سونى الجديد Uncharted والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم الممثل الأسبانى أنطونيو بانديراس، إلى كل من توم هولاند ومارك والبيرج في فيلم المغامرات الجديد Uncharted، وذلك بعد أن أعلن عن أن المخرج روبن فليشر (Venom ، Zombieland)، سيقوم بـ إخراج الفيلم الجديد بدلا من ترافيس نايت، كما ستنضم كل من صوفيا علي وتاتي جابرييل، إلى العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hnentertainment".

كما قامت شركة سونى، بتغيير موعد طرح فيلمها الجديد Uncharted، من 18 ديسمبر من العام الجارى، إلى 5 مارس من العام المقبل 2021، العمل الجديد الذى سيقوم ببطولته توم هولاند، وسيقوم بإخراجه روبن فلايشر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline"، وتم ذلك بعد حوالى الأسبوعين من إعلان موعد طرح الفيلم النهائي.

واجه فيلم Uncharted الجديد، العديد من التغييرات منذ الإعلان عن العمل على العمل الجديد، والذى يدور حول لعبة فيديو PlayStation، وسيقوم كل من Rafe Judkins وفريق Iron Man المكون من Art Marcum & Matt Holloway، بكتابة سيناريو الفيلم الجديد.

كما كشف التقريرالذى نشر على موقع " deadline"، أن شركة سونى بدأت العمل على الجزء الرابع من فيلم Bad Boys، الذى طرح منه الجزء الثالث في دورالعرض المختلفة في 17 يناير الجاري، وذلك بعد أن تصدرالفيلم الجديد شباك التذاكر العالمي، بإيرادات وصلت إلى 106 مليون دولار أمريكى، وتم اختيار كاتب السيناريو كريس بريمنر للعودة وكتابة الجزء الرابع، ويذكر أن بريمنر، هو من قام بـ كتابة الجزء الثالث الذى يعرض حاليا.

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شارك بريمنر في كتابة كتاب " Bad Boys For Life" مع بيتر كريج وجو كارناهان، والذى يعد عودة للسلسلة بعد توقفها لمدة في 13 عام، ولم تكشف أي معلومات حول الجزء الجديد من العمل.

والعمل من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دي جي خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدني باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلي توولز.