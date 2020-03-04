بعد التراشق مع شقيقها.. أحمد العوضي يرد على ياسمين عبد العزيز بنفس الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان أحمد العوضي صباح اليوم الأربعاء عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك أول رد له على الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكتب العوضي على صورة له مع الفنانة ياسمين عبد العزيز "بحبك يا ياسمين" وهي نفس الصورة التي نشرتها ياسمين على صفحتها على موقع انستجرام.

وجاء رد ياسمين عبد العزيز بعد تراشق بين شقيقها والعوضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتهب بحذف المنشورات وإغلاق وائل عبد العزيز حسابه على فيس بوك.

أول رد من ياسمين عبد​ العزيز على اتهامات شقيقها

تفاصيل تراشق شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي - صور