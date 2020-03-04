فن ومشاهير

كريم فهمي ينشر صورة مع هذا الطفل ويعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان كريم صورة عبر حسابه الخاص على إنستجرام مع طفل يبيع أحد المنتجات في الشارع.‏

وكتب فهمي معلقًا عليها: "من أكتر الحاجات اللي تبسط بجد لما قابلت فارس ‏وبقي صاحبي، فارس في مدرسة و بيشتغل بيبيع في الشارع يعني راجل من صغره، سيبكوا بقى من كل ده، فارس حافظ حسن و‏بقلظ صم أكتر مني، أنا وعدته أنزل صورة سوا".

‏ويصور فهمي حاليا مسلسل "ونحب تاني ليه"، من بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وسوسن بدر، وإسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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