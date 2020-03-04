كريم فهمي ينشر صورة مع هذا الطفل ويعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان كريم صورة عبر حسابه الخاص على إنستجرام مع طفل يبيع أحد المنتجات في الشارع.
وكتب فهمي معلقًا عليها: "من أكتر الحاجات اللي تبسط بجد لما قابلت فارس وبقي صاحبي، فارس في مدرسة و بيشتغل بيبيع في الشارع يعني راجل من صغره، سيبكوا بقى من كل ده، فارس حافظ حسن وبقلظ صم أكتر مني، أنا وعدته أنزل صورة سوا".
ويصور فهمي حاليا مسلسل "ونحب تاني ليه"، من بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وسوسن بدر، وإسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.
وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.
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