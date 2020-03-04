أول رد من ياسمين عبد​ العزيز على اتهامات شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورتها مع الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام" ردا على شقيقها وائل.

وكتبت ياسمين على الصورة السيلفي التي التطقها الفنان أحمد العوضي "بحبك يا احمد".

وحدث تراشق بين شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور للأول هاجم فيه شقيقته.

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البداية جاءت من حساب الفنان وائل عبدالعزيز على "فيسبوك"، الذي وجه عتابا إلى شقيقته ياسمين معترضا على طريقة ارتباطها بأحد الفنانين، الذي يصغرها بـ 10 سنوات.

وكتب وائل، على حسابه الشخصي، قبل أن يحذف البوست: "بصي يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختي، أنا معاكي وفي ضهرك من وأنتِ صغيره شيلت مشاكل كتيًر بسببك ووقفت جنبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي، ونسيت حياتي ونفسي علشان تبقي نجمة في مجالك".

وانتقد وائل في البوست التقاط شقيقته صورا مع أحد الأشخاص لم يسميه _ واحد أصغر منك ب 10 سنوات" _ على حساب سمعتها وسمعة العائلة، لافتاً إلى أنه ترك لها حرية اختياراتها إلا أنه لن يسمح لها بهذا (يقصد طريقة ارتباطها) .

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