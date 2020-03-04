كارمن لبس: "عمري 57 سنة ولسه بحارب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة اللبنانية كارمن لبس عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" ىصورة لها بفستان أسود، وقفازات الملاكمة.

وكتبت كارمن: "النساء يلي متلي من جيل الحرب عرفو كل أنواع المعاناة، أيام ما المرأة كان بعدا تابعة للرجال، وبنفس الوقت مسؤولة عن أهلها و ولادها لأن الرجال يا بالميدان يا أخدتو الحرب معها.. الحرب اللبنانية خلصت، بس حروباتي بعدا ما خلصت".

وأضافت: "مش بس ضدّ الذكوريّة والجهل والتبعيّة، بس كمان بفنّي، لأن بعدنا بدولنا مصرّين نحدّ الممثلة يلي فوق الخمسين بأدوار الأم، وقت اللي بعرف إنو فيي كون مرا عاشقة، متوحّدة، مغامرة، بتلعب مصارعة، خاينة، موسيقيّة، خوتة ... وحدة من النساء يلي منشوفن كل يوم بواقعنا ويلي قصصن غنيّة كتير وبشكّلو مادّة درامية دسمة!، أنا عمري 57 سنة وبعدني عمحارب، و إنتي؟".

يُذكر أن الفنانة كارمن لبس تعاقدت على بطولة مسلسل "عشرين عشرين" من بطولة نادين نسيب نجيم.