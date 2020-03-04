أسرة محمد عبدالوهاب تحتفل بالذكرى الـ118 لميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الأوبرا المصرية بالذكرى الـ118 لميلاد موسيقار الأجيال الفنان محمد عبدالوهاب، فى 13 مارس الجاري.

وتنطم الحفل وتشرف عليه أسرة عبد الوهاب بنفسها، والمتمثلة في أبنائه وأحفاده، ما يجعل الاحتفال هذا العام مختلفا عن الأعوام السابقة.

جدير بالذكر أن موسيقار الأجيال ولد فى 13 مارس 1902، ويؤرخ بميلاده إلى تحول فني في الموسيقى والغناء، إذ جدد فى الموسيقى العربية، ومنحها أبعادا حديثة جعلتها تقف جنبا إلى جنب مع الموسيقى العالمية، ورغم رحيله قبل 29 عاما، فإنه ما زال حاضرا بأعماله التي يصدح بها إلى الآن أشهر الأصوات في مصر والعالم العربي.