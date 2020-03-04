شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب ساعدت في نجاح ألبوم "أنا لوحدى" لـ رامى جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ تقديم النجم رامى جمال أول ألبوماته الغنائية "ماليش دعوة بحد" منذ حوالى 9 سنوات حقق نجاح كبير في مجال الغناء على الرغم من كونه ملحن تعاون مع عدد كبير من نجوم مطربين مصر والوطن العربى، ومن بعدها توالت نجاحاته ومنذ حوالى أسبوعين طرح ألبوم "أنا لوحدى" الذى حقق نجاح كبير وتصدر التريند بكل أغانيه، رامى بدأ بطرح أغنية "سقف" بظهور مجموعة من الفنانين والرياضيين والإعلاميين معه في الكليب مثل أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدى الميرغنى وحسن الرداد وعلى ربيع ومحمد اوس اوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربينى وعمرو سعد وهنادى مهنى وأحمد السعدنى ومى عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسنى وهشام عباس ونسمة عبد العزيز وخالد عليش وغيرهم الأمر الذى احتل بها التريند فور طرحها مباشرة وأشاد بها الجميع، ونجاح الالبوم لم يأتي من فراغ، حيث يوجد العديد من العوامل التي ساعدت على نجاح ذلك منها :

- طبيعة اختيار الاغانى وموضوعاتها :

اختار رامى جمال موضوعات غنائية جديدة ارتبطت بالوحدة والاشتياق في هيد الألبوم بأغنية "أنا لوحدى" وأغنية "لو على النسيان" الذى قاوم فيها الحنين لحبيبته السابقة وأغنية "استغنيت" بالانتقام من حبيبته اذا اقتربت منه وغيرها وأغنية "سقف" التي دعت إلى التفاؤل وأغنية "مش ملاحظ حاجة" الأولى التي جمعته بزوجته ناريمان، كما أنها بمثابة رجوع لها بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية.





- توزيعات وألحان الأغانى :

رامى تعاون من خلال الالبوم مع مجموعة متميزة من الملحنين والموزعين منهم مدين وبلال سرور وياسر نور ومحمد انيس كما انه لحن عدد كبير في الألبوم ومن الموزعين توما ونادر حمدى واحمد إبراهيم ووسام عبدالمنعم وشريف مكاوى واحمد المغربى وكريم عبدالوهاب حيث كان لهم بصمة مميزة في اختيار وتنوع الأغانى مابين المقسوم وتقديم مزيكا تتناسب مع طبيعة الأغانى الذى قدمها من خلال الألبوم كما

أنه تعاون مع شعراء لهم حجمهم في سوق الغناء منهم تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة

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- توقيت طرح الألبوم :

اختار جمال موسم عيد الحب وموسم منتصف العام لطرح ألبومه الجديد "أنا لوحدى" الأمر الذى ساعد على سماعه بشكل كبير

- دعاية الألبوم :

قدمت الشركة المنتجة لألبوم رامى جمال دعاية ضخمة له من خلال بوسترات في الشوارع والبوستر الرسمي للألبوم الذى ظهر من خلاله بشكل جديد ومختلف عليه عن ظهوره في ألبوماته السابقة وإذاعة الأغانى بشكل دائم على محطات الراديو بالاضافة إلى أنه حصل على اعلى مبيعات فى فيرجين .