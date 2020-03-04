محمد محمود عبدالعزيز يهاجم شقيق ياسمين عبدالعزيز: “الف خساره على الرجوله “

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مارس 2020 05:46 صباحاً - وجه الفنان المصري محمد محمود عبد العزيز هجوما على وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك على خلفية انتقاده لعلاقتها بالفنان أحمد العوضي.

ونشر محمد عبد العزيز عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” مقطع فيديو وعلق “ألف خسارة على الرجولة أما الأخ يتكلم عن أخته كده.. ياسمين بـ 1000 راجل”.

وشنَّ الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، هجوما على شقيقته بعد الأخبار والصور التي تم تداولها مؤخرًا وتصدرت موقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بوجود علاقة عاطفية بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.

وكان وائل عبد العزيز قد كتبت عبر حسابه على الفايسبوك: “بصى يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختى، أنا معاكى وفى ضهرك من وأنتى صغيرة، شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وأنتى عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا أتاذيت فيها إزاى وقضيته الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها”.

تابع: “ووقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي ونسيت حياتي ونفسي عشانك وبقي كل همي أنا ‏‏”ووالدتك ” إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووافقنا لك على معظم قراراتك وكنت الوحيد الي ‏ساندتك ووقفت جنبك في طلاقك”.‏

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أضاف وائل عبد العزيز: “لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين لا من سنك وتتصوري صور مالهاش أي ‏لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح ، من إمتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا، من إمتي ‏الناس بتجيب في سيرتنا !؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا”.‏

أردف: “ومع ذلك حياتك وأنتي حرة فيها، أنا هتكلم على الشق الي يخصني، أنتي مقاطعه كل العيلة عشان تعملي الي على مزاجك .. ‏إحنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقه دي إيه و رايحة على فين”.‏

استطرد شقيق ياسمين عبد العزيز: “أما بالنسبة للأخ الي ماشي وراكي في كل حتة وشايفك البيضة الدهب الي هتفقسله كل يوم أحب ‏أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل !! وتقعد مع رجالة البيت !!..دي الأصول وده الاحترام .. وطبعا لأنك ‏عارف إنك مرفوض رفضا باتا فعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال الي أنت سالكه من سنين مع بنات الناس”.‏

اختتم وائل عبد العزيز: “أنا من رأيي كفاية عليك البطولة الي أخدتها والعربية المرسيدس الهدية .. وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا ‏لأن طول عمرنا في حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد”.‏