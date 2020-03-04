شكرا لقرائتكم خبر عن "أرسل لكم حبى وصلواتى".. هكذا تضامنت تايلور سويفت مع ضحايا عواصف ولاية تينيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة العالمية تايلور سويفت عن حزنها الشديد عقب وفاة 19 شخصا بسبب الرياح العنيفة التي ضربت ولاية تينيسي أمس الثلاثاء، وسط حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعى.

تايلور، قالت من خلال حسابها على موقع تويتر: "مع الجميع فى ولاية تينيسى التى تأثرت بالأعاصير.. أرسل لكم حبى وصلواتى".

يشار إلى أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أعلنت أن أكثر من 19 شخصا قتلوا بسبب الرياح العنيفة التي ضربت ولاية تينيسي، صباح اليوم الثلاثاء، وأوضحت شبكة "فوكس نيوز"، أن فرق الإغاثة تبحث عن ناجين ومفقودين، مشيرة إلى أن الرياح تسببت في أضرار بالغة بالمباني والأماكن العامة.

وقال جانيس دين كبير خبراء الأرصاد الجوية في "فوكس نيوز": ولاية تينيسي بحاجة إلى صلواتكم، هذا إعصارًا غزيرًا تسبب في دمار شديد وموت كبير".