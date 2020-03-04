شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الكوري Parasite يحقق 227 مليون دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفيلم الكوري Parasite، إيرادات وصلت إلى 227 ملايين و 832 ألف دولار أمريكى، فى شباك التذاكر العالمى، وذلك بعد فوزه بـ4 جوائز أوسكار للعام الحالى 2020، وانقسمت إيرادات الفيلم بين 51 مليونًا و 479 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و 176 مليونًا و 352 ألف دولار أمريكى حول العالم، فيلم Parasite من بطولة، كانج هوسونج، سون كيون لي، يو جيو جو، ووسيك تشوي، سو سد بارك، جيونج لي، هاي جين جانج، جي هاي لي، جي سو جونج، ميونج هون بارك، سيو جون بارك.

كما تربع فيلم Parasite، للمخرج العالمي بونج جون، على عرش أكثر الأفلام تحقيقًا للجوائز، خلال مشواره منذ طرحه في نوفمبر الماضي بدورالعرض، حيث وصلت عدد الجوائز التي حققها حتى الآن 127 جائزة في مختلف المهرجانات التي شارك فيها وآخرها جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي.

ويدورفيلم Parasite حول عائلة من العاطلين عن العمل، الذين يعيشون في شقة مظلمة، تحت الأرض بين الحشرات، ومن ثم تنقلب حياتهم، عندما يحصل الابن على عمل كمدرس لغة إنجليزية، لفتاة في عائلة غنية، والتي تسكن في منزل كبير مع حديقة.

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كما يتعاون مخرج فيلم Parasite، الكوري Bong Joon مع شبكة hbo، وذلك لتحويل الفيلم، إلى مسلسل تليفزيونى يعرض عبر الشبكة الشهيرة ، وأثار الفيلم الكوري Parasiteإعجاب النقاد والجمهور بما فى ذلك باراك أوباما، لذلك فليس من المستغرب أن تراقب HBO الفيلم كسلسلة تلفزيونية.

وحصل الفيلم الكورى Parasite على أعلى تقييم من قبل النقاد والخبراء وصل لنسبة 99%، عبر موقع التقييمات الشهير Rotten Tomatoes، ليأتي في المركز الأول في القائمة، وجاء فيلم The Irishman، للمخرج العالمي مارتن سكورسيزي في المركز الثاني كأكثر الافلام حصولاً على تقييمات بنسبة 96%، وحصل فيلم Little Women، على نسبة تقييمات 95%، وحقق فيلم Marriag eStory، على نسبة 95% تقييمات، بينما حصل فيلم Ford v Ferrari على نسبة 92%، وفيلم 1917 على نسبة 90 %.