شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم محامى فى مسلسل "ولاد امبابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان سمير غانم ضمن احداث مسلسل "ولاد امبابة" شخصية محامى ويقدمه بشكل مختلف وجديد عليه، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة فريدة سيف النصر وسعد الصغير وشمس وأحمد شيبة ومصطفى أبو سريع وريكو وأبو الليف وبرلنتى فؤاد وهانى الأسمر وعمرو رمزى ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف ومحمد فاروق ومطربو المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين واخرون، من تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية ويعرض فى موسم رمضان المقبل.

وعرض مؤخرا للفنان سمير غانم مسرحية "الزهر لما يلعب" ويشارك فى بطولتها إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، أغانى إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى، إخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.

ويجسد سمير غانم فى المسرحية شخصية تاجر طيور يتوسع فى تجارته ليصبح مليونيرا، وعندما لعب "الزهر معه" نسى زوجته "شيرين" التى وقفت بجواره وساندته فى مشوار الحياة، ويتزوج عليها، حتى ساء حاله وأعلن إفلاسه، لتقف زوجته الأولى معه من جديد.

Advertisements

ومسرحية "الزهر لما يلعب" يلتقى فيها من جديد نجم الكوميديا سمير غانم مع الفنانة شيرين بعد اللقاء أول لقاء جمع بينهما فى مسرحية "المتزوجون" على مسرح الهوسابير، والتى مر على عرضها ما يقرب من 40 عاما، كما يعود بها إلى المسرح بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمه "سيبونى أغنى"، عام 2017، والتى دارت أحداثها فى إطار كوميدى استعراضى غنائى حول لجنة تحكيم لأحد برامج اكتشاف المواهب الغنائية، وشارك فيها الراحلان، طلعت زكريا، وشعبان عبد الرحيم.