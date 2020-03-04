شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف: الشيطان يعمل بجد.. ولكنى أعمل بجهد أكثر منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة رانيا يوسف، نشرت صورة جديدة لها عبر موقع انستجرام، وعلقت قائلة: "الشيطان يعمل بجد.. ولكن رانيا يوسف تعمل بجهد أكثر منه"، مما أثارالعديد من جمهورها.



رانيا يوسف

يشار إلى أن الفنانة رانيا يوسف شاركت جمهورها من جديد بفيديو ترقص فيه على أغنية happy للمغنى Pharrell Williams، وظهرت رانيا في الفيديو بمينى جيب أسود على بلوزة بيضاء اللون، وتغزلت فيها الفنانة جومانا مراد وكتبت لها قائلة:" ياااا مزة وحشتينى".

والفنانة رانيا يوسف، سبق أن نشرت فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بـ"فيس بوك"، وهى ترقص على مهرجان "بنت الجيران" الذى يغنيه حسن شاكوش وعمر كمال، وذلك في التوقيت الذى انقسم فيه الجمهور والأوساط الفنية حول قرار منع مطربى المهرجانات من العمل والذى أصدره نقيب الموسيقيين هانى شاكر، حيث هناك مؤيدون وأيضًا معارضون.

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يذكر أن أخر أعمال رانيا يوسف فى الدراما التليفزيونية مسلسل "مملكة ابليس"، وشارك فى بطولته كل من غادة عادل وسلوى خطاب وايمان العاصى، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب مثل خالد أنور وميدو عادل وغيرهم، من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتصور رانيا يوسف حالياً مشاهدها في الموسم الثانى من مسلسل "الانسة فرح" الذى انتهى عرض الجزء الأول منه الشهر الماضى، المأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ويشارك في بطولته سماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.