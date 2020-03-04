شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر تستكمل "أولاد إمبابة" وتستعد لـ"الفتوة".. بعد شفائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة فريدة سيف النصر محبيها في تصريح لـ"الخليج 365" قائلة أنها تعافت من التورم الذى فاجأها فى وجهها، قائلة: "الحمد لله أنا بخير.. ومروجو الإشاعات كادوا يتسببون في إلغاء الأعمال التي تعاقدت عليها مؤخرا".

وأضافت سيف النصر أنها تستكمل تصوير أحداث دورها فى فيلم "أولاد إمبابة" الأسبوع المقبل، كما أنها تستعد لتصوير مسلسل الفتوة أمام النجم ياسر جلال.

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ووجهت فريدة سيف النصر الشكر لكل الفنانين والإعلاميين الذين اطمأنوا عليها، قائلة: "الحمد لله مفيش كورونا.. كورونا الوحيدة اللى اعرفها بتاعتنا بتاعة زمان اللى كنا ناكلها تكسر سنانا"، مناشدة بعدم نشر هذه الأخبار السيئة بسبب تعب والدتها، قائلة: "كفاية فتاوى وأنا قاعدة على قلبكم أنا عندى أحفاد عايزة أربيهم وأشوفهم فى الكوشة وزى ما حبتونى وأنا صغيرة وقمر تحبونى دلوقتى".

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر كشفت أن لدغة حشرة صغيرة هى السبب الرئيسى وراء هذا التورم، مضيفة أنها كانت تصور مشاهد من مسلسلها الجديد "ولاد إمبابة" فى حديقة بمكان زراعى وتعرضت للدغة من حشرة دون أن تشعر.

وأوضحت فريدة سيف النصر أن الطبيب المعالج لها اكتشف هذا الأمر بسبب ظهور مكان لدغة الحشرة إلا أنه لم يكتشف نوعها حتى الآن مشيرة إلى أن بشرتها حساسة وذلك جعل الأمر يبدو كما ظهر فى الصورة التى نشرتها، لافتة أن السبب الثانى للتورم هو ظهور "خراج" تحت ضرسها إلا أن الورم يهبط بشكل تدريجى بالعلاج الذى تسيرعليه وأصبحت حالتها أفضل.