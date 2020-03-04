شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 12 صورة من كواليس كليب عبد الله الرويشد "سولف على" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار يومين تصوير فى مدينة دبي، دارت كاميرا المخرج اللبنانى بسام الترك لتصوير أحدث أغنيات "سفيرالأغنية الكويتية" الفنان القدير عبد الله الرويشد "سولف علي" من ألحان عبد الله الرويشد نفسه، والكلمات للشاعرمطيع العوني، وتوزيع جورج قلته، ومكس وماستر الأوديو للمهندس إيهاب نبيل.









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وقد أبدى المخرج بسام الترك سعادته بتجديد التعأون مع الفنان الرويشد للمرة الثانية، شاكراً على الثقة الذى منه إياها، حيث قال: "الفنان عبد الله الرويشد سفير الأغنية الكويتية والخليجية، فنان ذو قيمة كبيرة للفن الخليجى والعربي، يتميز بإحترامه الشديد لعمله وهو ما أظهره خلال تصوير الأغنية على مدار يومين كوجوده بموقع التصوير باكراً وحتى نهاية اليوم كأكثر من 12 ساعة يومياً عكس الكثير من النجوم فى الوقت الحإلى مع إحترامى للجميع"، مضيفاً: "ويراعى الرويشد كل الإجراءات باحترام شديد، إنه فعلاً فنان يحترم جمهوره وفنه وصورته"، وأضاف: "يزيدنى فخراً وإعتزازاً أن أكون معه فى أحد أعماله الغنائية فى 2020"، وأوضح أنه تابع من أول يوم بدء التحضير للكليب القصة المكان التحضير الملابس وكل شيء وهو أمر جداً مهم لإخراج صورة قوية ملفته للعمل .

وأظهر بسام الترك أن كل عمل إخراجى خلفه فريق عمل يعمل بجهد من التحضير وأثناء التصوير وبعده، يعمل على مدار عشرين يوم أو أكثر من التحضير المحترف، شاكراً فريق عمله، ومديرالتصويرسميركرم ومونتاج وألوان لـ همام غزال.

أغنية "سولف علي" تخطت حاجزالمليون مشاهدة بفترة قصيرة جداً، وهذا ما يؤكد على نجاح العمل صوت وصورة.