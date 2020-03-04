شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عاطف مديرًا فنيًا لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب عاطف عن سعادته بثقة الفنان الكبير سمير صبري رئيس المهرجان، وأعضاء الهيئة الاستشارية العليا برئاسة الكاتب الكبير محمد سلماوي؛ وقال إنه من المتوقع وصول عدد الأفلام المشاركة في مختلف برامج المهرجان إلى 45 فيلمًا، وأن باب التقديم ما زال مفتوحًا أمام إنتاجات عامي 2019-2020 التى لم يسبق عرضها في مصر لصناع الأفلام من الدول الفرانكوفونية التي يصل عددها إلى 82 دولة، وذلك حتى تاريخ 10 أبريل المقبل من خلال موقع المهرجان على الإنترنت.

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ويعد عاطف واحدًا من أبرز مبرمجي المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية، فإلى جانب مسؤوليته الجديدة في مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية فهو يعمل أيضًا مبرمجًا لمهرجان الجونة السينمائي بمصر ومهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وعضو لجنة اختيار مشاريع الأفلام المقدمة للحصول على منح التطوير وما بعد الإنتاج بسوق مهرجان مالمو للسينما العربية، ومنصة سينيجونة الذراع الإنتاجي لمهرجان الجونة السينمائي، ومسابقة ضوء لدعم الأفلام التي تنظمها وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية. فضلًا عن عضويته لمجلس إدارة جمعية نقاد السينما المصريين.

كما شغل سابقًا منصب المدير الفني لمهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ومنصب المدير الفني لمهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية، ومديرًا لمسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعضوية اللجنة العليا للمهرجانات والمسابقات المحلية والدولية.