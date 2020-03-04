شكرا لقرائتكم خبر عن حرب مطربى المهرجانات وهانى شاكر تشتعل بـ"عود البطل" و"دلقوا الخمرة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال أغنيتهما الجديدة "عود البطل" مساء الاثنين، ولاقت نجاحا كبيرا فور طرحها وتصدرت تريند يوتيوب وتويتر، بعد أن حقق الثنائى شهرة كبيرة بأغنية "بنت الجيران" التى استطاعت حصد 150 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن بعد 3 أشهر فقط من طرحها.

وفى سياق متصل، أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا عن طرح أغنيته الجديدة "دلقوا الخمرة" عبر موقع يوتيوب فى تحد واضح وصريح لنقيب الموسيقيين هانى شاكر، والذى سبق وأصدر قرارا بوقفهم تماما عن الغناء .

• خلال 24 ساعة اشتعلت الحرب مجددا بين مطربى المهرجانات والفنان هانى شاكر.

• طرح الثنائى حسن شاكوش وعمر كمال أغنية "عود البطل" على موقع يوتيوب.

• لاقى المهرجان الجديد رواجًا كبيرًا بين الجمهور خاصة بعد أزمة نقيب الموسيقيين هانى شاكر مع مطربى المهرجانات.

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• الأغنية تتصدر تريند يوتيوب وتتفوق على "أنت جدع" لمحمد رمضان.

• الأغنية تقترب من مليون مشاهدة فى 9 ساعات.

• حسن شاكوش يحتفل: "الحمد الله عود البطل تريند فى 9 دول عربية".

• كما أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا عن طرح أغنيته الجديدة" دلقوا الخمرة".

• فى تحد صريح لقرار هانى شاكر بمنعهم من الغناء.

• وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الأغانى الجديدة وقرروا نشر كوميكس ساخر لهانى شاكر.

• أخيرا ..هل تعتقد أن أزمة مطربى المهرجانات ونقابة الموسيقيين ستنتهى؟