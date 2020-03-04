تفاصيل تراشق شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم تراشقًا بين شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان الشاب أحمد العوضي، بعد أن قام الأول بنشر رسالة عتاب شديدة اللهجة لشقيقته على إثر ما يثار بشأن ارتباطهما على مواقع التواصل.

البداية جاءت من حساب الفنان وائل عبدالعزيز على "فيسبوك"، الذي وجه عتابا إلى شقيقته ياسمين معترضا على طريقة ارتباطها بأحد الفنانين، الذي يصغرها بـ 10 سنوات.

وكتب وائل، على حسابه الشخصي، قبل أن يحذف البوست: "بصي يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختي، أنا معاكي وفي ضهرك من وأنتِ صغيره شيلت مشاكل كتيًر بسببك ووقفت جنبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي، ونسيت حياتي ونفسي علشان تبقي نجمة في مجالك".

وانتقد وائل في البوست التقاط شقيقته صورا مع أحد الأشخاص لم يسميه _ واحد أصغر منك ب 10 سنوات" _ على حساب سمعتها وسمعة العائلة، لافتاً إلى أنه ترك لها حرية اختياراتها إلا أنه لن يسمح لها بهذا (يقصد طريقة ارتباطها) .

وأضاف شقيق الفنانة: "من أمتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا، من أمتى الناس بتجيب في سيرتنا!؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا ومع ذلك حياتك وأنتِ حره فيها، أنا هتكلم علي الشق الي يخصني".

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وأنهى وائل البوست: "إحنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقة دي إيه و رايحة على فين، أما بالنسبة للأخ اللي ماشي وراكي في كل حته وشايفك البيضة الدهب إلي هتفقسله كل يوم، أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه وتقعد مع رجالة البيت!!.. دي الأصول وده الاحترام".

وحاول الخليج 365 التواصل مع الفنان وائل عبدالعزيز للتعليق على البوست المنشور باسمه إلا أنه لم يتسن لنا الحصول على رد بخصوص المكتوب.

وسريعا جاء رد الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي ببوست هاجم فيه وائل عبدالعزيز ، وانتقد ما كتبه معتبرًا ذلك من الكبائر، إلا أنه حذف الرد بعد 30 دقيقة من نشره، وبعد حذف العوضي لمنشوره بـ 50 دقيقة حذف وائل عبدالعزيز هو الآخر منشوره في الثالثة فجرًا، .

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز أثارت جدلا مؤخرًا على مواقع التواصل بشأنها والفنان الشاب أحمد العوضي، الذي نشر صورًا من عيد ميلادها في 16 يناير الماضي، أظهرت ما اعتبره البعض تقاربا في العلاقة بينهما، ومنها تعليق "أحمديكوا" على منشور آخر للفنان كريم فهمي.. للمزيد اضغط هنا.