شمس الكويتية بالمقلوب.. ومن غير كورونا!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مارس 2020 03:48 صباحاً - روجت الفنانة شمس الكويتية لاغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان “شيزوفرينيا” على طريقتها الخاصة وذلك عبر حسابها على انستغرام. ونشرت شمس الكويتية صورة جديدة لها بالمقلوب وعلقت كاتبة: “شيزوفرينيا إسأل كل شي معكوس كل شي مقلوب اللالبوم المصري فعلاً مفاجأة سنافري وحشتوني ???????????????????? من غير كورونا”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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