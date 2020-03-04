الغاء حفل احلام في “سمرات الثمام” في الرياض.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مارس 2020 03:48 صباحاً - أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، عن إلغاء حفلها بالرياض، والذي كان مقررًا إقامته يوم 6 مارس الجاري.

وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “تم إلغاء الجلسات بالكامل ولنا عودة بإذن الله قريبًا في رياض العز”.

الحفل كان من المقرر إقامته ضمن فعاليات سمرات الثمامة في محمية الملك خالد الملكية، من تنظيم الهيئة العامة للترفيه، ويشارك مع أحلام خلال الحفل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، والفنان مساعد البلوشي.

هذا وقد وجهت الهيئة العامة للترفيه، رسالة اعتذار للجمهور السعودي وذلك بعد تأجيل كافة حفلات سمرات الثمامة، بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد وقالت الهيئة، في بيان لها: “نظرًا للظروف الحالية وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية تم تأجيل سمرات الثمامة 2020 وسيتم إرجاع قيمة التذاكر المباعة للجميع مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والصحة”.