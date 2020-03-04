نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مارس 2020 03:48 صباحاً - خطفت الفنانة المصرية نيللي كريم الانظار بعد نشرها مجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح إحدى المجلات الفنية بعدسة المصور الفوتوغرافي خالد فضة. وتألقت نيللي كريم، خلال الجلسة بفستان بيج، عاري الكتفين، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها الأمر الذي زاد من جمالها وأناقتها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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