هل الراقصة اليسار مصابة بالكورونا؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مارس 2020 03:48 صباحاً - تداول البعض خبر عن إصابة الراقصة اللبنانية إليسار بفيروس كورونا حيث انتشرت صورة لها داخل إحدى المستشفيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن تبيّن لاحقاً أنّ إليسار دخلت المستشفى لكي تتلقى العلاج اللازم إثر إصابتها بنزلة برد حادة بعدما أحيت مؤخراً عدد من الحفلات، ولا تُعاني من “كورونا”.
فقد رد الصحفي عماد حواري، على هذه الشائعات بنشر صورة لإليسار من المستشفى، عبر هسابه على انستغرام وعلق عليها كاتبا: “اطمأن كل محبي نجمة الرقص الشرقي إليسار، إنها تتلقى العلاج المناسب لتشفى من النزلة الصدرية الحادة “برونشيت” التي أصيبت بها على أثر تعرضها للبرد الشديد مؤخرًا فور خروجها من حفلها الذي قدمت فيه أجمل التابلوهات الراقصة على مدى ساعة ونصف في أربيل ولبنان”.
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