شقيق ياسمين عبدالعزيز يهاجمها بسبب علاقتها بـ أحمد العوضي: “من إمتي ‏الناس بتجيب في سيرتنا؟”

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مارس 2020 03:48 صباحاً - وجه الفنان المصري وائل عبد العزيز انتقادات قاسية لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بسبب الشائعات حول ارتباطها بالفنان أحمد ‏العوضي.‏

وقد نشر وائل عبد العزيز تدوينة عبر حسابه على الفايسبوك قال فيها: “بصي يا ياسمين عبد العزيز يا أختي، أنا معاكي وفي ضهرك من وأنتي صغيرة ‏شيلت مشاكل كتير بسببك من وأنتي عيلة صغيرة بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتي عارفة إن أنا اتأذيت فيها إزاي وقضية ‏الشغالات مؤخرا غير قضية الضرب الي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثل الي لبستيها التورتة في وشها”.‏

تابع: “ووقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي ونسيت حياتي ونفسي عشانك وبقي كل همي أنا ‏‏”ووالدتك ” إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووافقنا لك على معظم قراراتك وكنت الوحيد الي ‏ساندتك ووقفت جنبك في طلاقك”.‏

أضاف وائل عبد العزيز: “لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين لا من سنك وتتصوري صور مالهاش أي ‏لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح ، من إمتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا، من إمتي ‏الناس بتجيب في سيرتنا !؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا”.‏

أردف: “ومع ذلك حياتك وأنتي حرة فيها، أنا هتكلم على الشق الي يخصني، أنتي مقاطعه كل العيلة عشان تعملي الي على مزاجك .. ‏إحنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقه دي إيه و رايحة على فين”.‏

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استطرد شقيق ياسمين عبد العزيز: “أما بالنسبة للأخ الي ماشي وراكي في كل حتة وشايفك البيضة الدهب الي هتفقسله كل يوم أحب ‏أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل !! وتقعد مع رجالة البيت !!..دي الأصول وده الاحترام .. وطبعا لأنك ‏عارف إنك مرفوض رفضا باتا فعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال الي أنت سالكه من سنين مع بنات الناس”.‏

اختتم وائل عبد العزيز: “أنا من رأيي كفاية عليك البطولة الي أخدتها والعربية المرسيدس الهدية .. وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا ‏لأن طول عمرنا في حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد”.‏

كانت شائعات ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي قد زادت مؤخرًا بسببب ظهورهما سويا في مناسبات كثيرة بمفردهما ‏بالعديد من الصور‎.‎

يذكر أن العوضي وياسمين عبد العزيز شاركا سويا في بطولة مسلسل “لآخر نفس” خلال شهر رمضان 2019، وشاركهما البطولة ‏فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، تأليف عبد الله حسن، إخراج حسام علي‎.‎