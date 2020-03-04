كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مارس 2020 03:48 صباحاً - شاركت الفنانة الاردنية مى سليم على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد لابنتها لى لى وصديقتها وهما ترقصان على انغام اغنية اجنبية. وعلقت مى سليم على الفيديو قائلة: “بنتي وجوجو العيلة فنية وصحبتها، فنانة ما شاء الله ربنا يحفظهم وكل ولادنا يارب”. بدورها نشرت دانا حمدان نفس المقطع وعلقت “واضح الموضوع ماشي في العيلة”. يذكر ان “لي لي” هي الابنة الوحيدة لمي سليم من رجل الاعمال علي الرفاعي والذي انفصلت عنه عام 2012.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ابنة مي سليم ترقص مع صديقتها ودانا حمدان تعلق: “واضح الموضوع ماشي في العيلة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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