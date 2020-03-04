السعودية تتخذ قرارا مهما بشأن حفلاتها الغنائية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت المملكة العربية السعودية جميع الجلسات الغنائية الخاصة بموسم "سمرات الثمامة" التي تحتضنها خلال الفترة الحالية، وذلك التزاما بالإجراءات الوقائية التي تأتي بالتزامن مع انتشار فيروس "كورونا".

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات المنظمة للجلسات قرار التأجيل مع التنبيه على الاستعداد لاستعادة الجمهور قيمة التذاكر التي تم شراؤها.

وأضافت: "تنبيه! نظرا للظروف الحالية وتماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية تم تأجيل سمرات الثمامة 2020، سيتم إرجاع قيمة التذاكر المباعة للجميع".

وكان أقرب حفل سيتم إقامته في "سمرات الثمامة" كان سيجمع بين الفنانة الإماراتية أحلام، والفنان الكويتي عبدالله الرويشد والفنان مساعد البلوشي، وكان مقررا له الـ 6 من مارس الجاري، إلا أن أحلام أعلنت عن إلغاء الحفل والجلسات بالكامل.

ودونت أحلام تعليقها على تغريدة كان أطلقها أحد الحسابات بأن التذاكر لا تزال متوفرة لحضور الحفل، وشاركت التغريدة قائلة: "تم إلغاء الجلسات بالكامل، ولنا عودة بإذن الله قريبا في رياض العز".

ولم تكشف أحلام عن سبب إلغاء الجلسة الخاصة بها والجلسات بالكامل، إلا أن تعليقات الجمهور فسرت السبب وهو الوقاية من فيروس "كورونا"، بعد انتشاره في عدد من دول الخليج بينها السعودية.

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كما أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تأجيل دورته الافتتاحية، والتي كان من المقرر إقامتها في جدة التاريخية من 12 إلى 21 مارس، تماشيا مع الإجراءات الاحترازاية الوقائية، وحرصا من المهرجان على صحة وسلامة المشاركين والضيوف.

وأكد المهرجان اليوم الثلاثاء انعقاد الدورة في وقت لاحق واستمرار الالتزام إزاء صناع الأفلام والمنتجين والجمهور.

وقال المهرجان: "نتقدم لكافة صناع ومحبي السينما بأسفنا العميق لهذا القرار الصعب، إلا أنه يتوجب علينا جميعا مواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وألا نتوانى في دعم وتلبية الجهود والإجراءات المفروضة استجابة لكبح انتشار الفيروس عالميا".

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية، اتخذت اليوم الثلاثاء، إجراءات احترازية إضافية على المنافذ الحدودية؛ للحد من دخول الأشخاص الذين زاروا دولا موبوءة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" إلى أراضيها.